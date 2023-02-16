女星賈永婕先前在防疫期間挺身而出，集資購買醫療器材更替醫護人員送上愛心便當，熱血行為被網友封為防疫女神，近日則傳出賴清德參加總統選舉，有意找賈永婕當副手，對此，今(16日)賈永婕首度發文回應：「謝謝各方的聲音，也感謝大家沒有把我罵爆」，並表示自己從小到大都是選什麼都選不上的人，無意參加政治，更開玩笑說，只有一個職位不用選也會上，就是「校花」。

近日媒體報導，副總統賴清德曾問賈永婕有沒有意願擔任「副總統」，有意招攬防疫女神賈永婕當競選副手，前屏東縣長潘孟安也贊同賈永婕的形象和能力。然而對此，賴清德受訪否認，強調：「大家想一想，我還沒有拿到民進黨總統候選人代表權，怎麼可能去談論副手的事情，沒有這個事情」。

賈永婕發文。（圖／翻攝自賈永婕的跑跳人生臉書）

昨郁方跟上話題，曬出和賈永婕的合影，開玩笑說：「要選，當然就要選總統啊！」並自嘲是在蹭熱度，眾人還分別擺出「1號」和「2號」，賈永婕則回應：「妳要幫我打馬賽克啦」，但對選舉與否沒正式回應。

今賈永婕在臉書表示這幾天跟她有關的傳聞她都聽到了，謝謝大家沒有因此罵翻她，這幾天每個朋友遇到她都對她喊「凍蒜（當選）」，還有人開始幫她出主意、喬職位，她笑說很好玩，但對這件事興趣不大，「我想了想從小我就是選什麼長都選不上的人，唯一只有一個職位不用選就是我！校花一枚，謝謝各位鄉親支持！」粉絲也熱情回應說：「講得很中肯，你敢說第一，沒人敢說第二」、「校花比什麼都好」、「請不要害賈女神！」、「請繼續當美少女」。