新閣揆陳建仁過年期間組閣，台灣民意基金會今公布最新民調，三成八滿意這次陳內閣的組成，三成四不滿意。台灣民意基金會董事長游盈隆認為，這項發現傳達了一個重要訊息，新內閣的社會支持基礎略顯薄弱，未來能否贏得大多數國人歡心和肯定是不小的挑戰。

被問到1月31日蔡政府內閣小幅改組，由陳建仁、鄭文燦出任正副 院長。一般說來，您對這次內閣改組滿不滿意？結果發現：9.3％非常滿意， 28.7％還算滿意，19％不太滿意，15.1％非常不滿意，17.8％沒有意見，10.1％不 知道、拒答。換句話說，三成八基本 上滿意這次陳內閣的組成，三成四不滿意。

進一步的分析，20-44 歲公民，不滿意者略多於滿意者， 45 歲以上 公民，滿意者明顯多於不滿意者。具體地講，20-24 歲，31.4％滿 意，38.1％不滿意；25-34 歲，33.6％滿意，31.5％不滿意；35-44 歲，32.8％滿意，35.8％不滿意；45-54 歲，39.6％滿意，38％不滿意；55-64 歲，43.1％滿意，38.2％不滿意;65 歲以上，42.9％滿意， 28.5％不滿意。

教育背景看，初／國中及以下教育程度者，滿意者多於不滿意者， 而專科、高中、高職教育程度者，不滿意者多於滿意者；至於大學及以上教育程度者則是，滿意者略多於不滿意者 5.7 個百分點。

從職業背景看，各行各業對陳內閣滿意與否看法不一，無業／待業 者、退休人員、農民、高階白領人員、學生、家庭主婦滿意者高於 不滿意者，但軍公教人員和勞工不滿意者則高於滿意者，基層白領 人員與自營商／企業主滿意與不滿意大約一半一半。

從政黨支持傾向看，民進黨支持者中，七成四滿意，一成不滿意，國民黨支持者中，一成七滿意，六成五不滿意；民眾黨支持者，近四成滿意，四成五不滿意；中性選民，近二成二滿意，二成五不滿意。

本次調查主要負責抽樣設計、電話訪談與統計分析。訪問期間是 2023 年 2 月 13-14 二天；對象是以全國為範圍的二十歲以上成年人;抽樣方法是以全國住宅電話 用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣，有效樣本 1072 人，抽 樣誤差在 95％信心水準下約正負 2.99 個百分點。