統一超藉由會員、點數、支付三大策略持續深耕會員服務，自2014年起超前部署、整合集團資源開發可同時完成支付、累點、存發票的多元非現金支付工具，包含電子票證icash2.0、電子支付icash Pay、行動支付OPEN錢包，三大支付工具皆可跨品牌、跨通路支付使用，不論到超商買咖啡、加油站加油、健身房運動、超市買生活用品、逛百貨公司皆可使用，2015年更推出領先同業、以生態圈發展規劃的會員APP，OPEN POINT APP推出至今累計下載人次超過1500萬，服務會員數逼近1600萬。

統一超7-ELEVEN也領先同業經營跨品牌、跨通路的會員服務，積極拓展與深耕外部結盟，著力於多元民生產業快速串聯，與消費者的日常更加緊密連結，像是自2021年起與台塑加油站合作，2022年與美廉社結盟規劃指定日使用指定支付工具到店消費；此外，OPEN POINT點數猶如現金功能可於線上線下20大通路消費直接折抵帳單、於7-ELEVEN門市折抵部分民生代收帳單等多元用途，帶動2022年點數兌換量較2021年成長超過1成，2022年12月會員消費金額較同期成長2成、貢獻佔比達6成，顯見OPEN POINT會員黏著度持續攀升。

統一超2023年開春會員經營便開出亮眼成績，會員貢獻度超過6成，會員單月消費金額創歷史新高，透過OPEN POINT APP雲端開心卡與遊戲場推動數位紅包、數位刮刮樂，滿足農曆春節應景消費需求；此外，全店行銷活動「錢兔似錦來BUY年」更推出會員指定支付更優惠、指定日消費加碼送OPEN POINT點數紅包，並深耕行動隨時取全民共享服務，轉動消費金額、有效提升會員黏著度，挹注新成長動能。

受惠於元旦連假、年節採買、春節走春商機，統一超1月合併營收266.13億元，創下單月歷史新高。