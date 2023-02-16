大學學測即將在23日公布成績，大考中心考試委員會今(16)日對外說明考生違規情況，今年度高達532件違規是在答題卷上寫著與答案無關的文字及塗鴉，像是在社會科考卷上畫哆啦A夢、皮卡丘與蜜蜂，以及在英文試卷上繪圖多種表情符號與等第圖示，都將依規定扣減1級分。

受少子化影響，今年學測共11萬8560人報名，創下23年來最低報考人數。而在違規數量方面，大考中心統計，今年試場違規共1030件，比去年853件增加177件，最多為未攜帶有效證件為567件，比去年增加171件；另有1679件考生未在簽名欄上簽名。

至於在答題券上違規作答部分，大考中心考試委員會今日也討論在計分上如何處理，其中包含532件是考生在答題卷上書寫與答案無關的文字符號，例如有考生在英文作文答題卷塗鴉「OK、可、100分」等多種表情符號，另外還有考生在社會科答題卷塗鴉哆啦A夢、皮卡丘、蜜蜂等圖像，甚至在哆啦A夢還寫著「最後一科了！加油！」，蜜蜂塗鴉則寫著「驚！Q被搬走了」等文字。對此皆依規定，都扣減1級分。

大考中心考試委員會也反映，今年度考試收到不少考區也提報考試違規案例，包含有考生在考數A時眼神飄移，監試人員先口頭制止，但是到了下午自然科考試時，同樣眼神飄移，兩位監試人員再輪流制止，到了隔天考試，考生出示自己被醫師診斷患有焦慮症，眼神飄移是服藥後的想睡或注意力不集中等副作用，但監試人員明顯看到考生眼神飄移後馬上書寫答案，委員會同意扣減全部分數。

今日也有委員向大考中心考試委員會提案，指出有監試人員在自然科考試時，發現有考生在手背寫著「seprable」等英文字，考生雖強調是為考前一天為了背單字而寫在手背，文字也和自然科考試無關，但還是引起監試人員質疑，也依照規定扣減成績。