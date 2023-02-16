台中一名洪姓男子與妻子結縭10餘年，但妻子意外發覺洪男不僅出軌，還默默領養了小三產下的1子，讓她氣得向2人提告求償。台中地院審結，判定2人的行為的確侵害洪妻配偶權，應連帶賠償100萬元撫慰金。可上訴。

判決書指出，洪妻主張，與洪姓男子為夫妻，但林姓女子明知洪男已婚，仍於2021年間與洪男交往並發生性行為，於2022年誕下1名孩子，並由洪男領養，她知情後大受打擊，認為配偶權遭侵害，依法向2人求償100萬元。

對此，洪男稱，他與妻子於2019年6月起開始分居，夫妻關係早已生變，正在討論離婚事宜；林女則未在言詞辯論日到場，也未提出書狀聲明或是陳述。

台中地院審理時，法官指出，洪男的確在與妻子婚姻存續期間與林女產下1子，縱使當時與妻子已分居、談論離婚條件，但都不足以影響法律所保障的家庭共同生活基礎，認定洪男及林女不法侵害洪妻的配偶權情節重大，洪妻求償有理，酌情後，判洪男及林女須連帶賠償洪妻100萬元為適當。可上訴。