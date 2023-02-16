台中巨蛋工程招標積極趕辦中。圖為台中巨蛋設計圖。（圖／台中市建設局提供）

台中市市長盧秀燕（右）、國民黨台中市議員羅廷瑋（左）。（圖／取自羅廷瑋臉書）

台中市政府14日召開市政會議，通過市長盧秀燕第2屆任期首次追加減預算，追加經費高達172億多元，包含已6度流標的台中巨蛋，將以分年編列共追加34億元，總經費達99億元。台中市議員羅廷瑋指出，近年受疫情影響，國內重大公共建設普遍營建成本高漲，備受矚目的林智堅任內建設「新竹棒球場」，經費就從3.5億元追加到8.5億元，增幅高達242%；最誇張的是鄭文燦任內的「桃園運動中心整修」，經費從60萬元追加到1520萬元，增幅飆達2433%。

羅廷瑋今（16）日在臉書發文表示，聽到有人說「市府追加巨蛋52%預算，是因為拖太久」，但這個說法是真的嗎？他搜集數據發現，這幾年受疫情影響，國內重大公共建設普遍面臨營建成本高漲的挑戰，這現象不是台中獨有。

羅廷瑋強調，縣市當然不可能因為成本增加就不建設，也不會有人希望台中的進步因此而停止；市政必須理性討論、理性監督，台中巨蛋預算增加52%，達99億元，到底合不合理？他簡單列舉近4年綠營縣市追加預算之重大建設，答案就很清楚了：

● 陳其邁-高雄前鎮漁港改建 +700%

10億元→80億元

● 鄭文燦-桃園運動中心整修 +2433%

60萬元→1520萬元

● 林智堅-新竹大車站 +108%

50億元→104億元

● 林智堅-新竹市圖書館總館暨停車場興建工程 +76%

9.3億元→16.4億元

● 林智堅-新竹棒球場 +242%

3.5億元→8.5億元

● 林智堅-關埔國小修建 +545%

2.48億元→16億元