大陸國家統計局網站16日消息，大陸國家統計局城市司首席統計師繩國慶解讀今年1月商品住宅銷售價格變動情況統計數據。大陸70個大中城市商品住宅銷售價格，比較上月（環比）上漲城市個數增加；一線城市商品住宅銷售價格環比轉漲、二三線城市環比降勢趨緩，一線城市商品住宅銷售價格同比上漲、二三線城市同比下降。

繩國慶分析，一、一線城市商品住宅銷售價格環比轉漲、二三線城市環比降勢趨緩：1月70個大中城市中，新建商品住宅和二手住宅銷售價格環比上漲城市分別有36個和13個，比上月分別增加21個和6個。

1月一線城市新建商品住宅銷售價格環比由上月持平轉為上漲0.2％；二手住宅銷售價格環比由上月下降0.5％轉為上漲0.4％。二線城市新建商品住宅銷售價格環比由上月下降0.3％轉為上漲0.1％；二手住宅銷售價格環比下降0.3％，降幅比上月收窄0.1個百分點。三線城市新建商品住宅銷售價格環比下降0.1％，降幅比上月收窄0.2個百分點；二手住宅銷售價格環比下降0.4％，降幅與上月相同。

繩國慶指出，二、一線城市商品住宅銷售價格同比上漲、二三線城市同比下降：1月70個大中城市中，新建商品住宅銷售價格同比上漲城市有15個，比上月減少1個；二手住宅銷售價格同比上漲城市有6個，個數與上月相同。

1月一線城市新建商品住宅銷售價格同比上漲2.1％，漲幅比上月回落0.4個百分點；二手住宅銷售價格同比上漲0.9％，漲幅比上月擴大0.3個百分點。二線城市新建商品住宅銷售價格同比下降1.1％，降幅與上月相同；二手住宅銷售價格同比下降3.3％，降幅比上月擴大0.1個百分點。三線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格同比分別下降3.8％和4.7％，降幅比上月均收窄0.1個百分點。