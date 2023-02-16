烏克蘭摧毀俄羅斯TOS-1多管熱壓火箭彈發射車

新影片顯示，俄羅斯TOS-1多管熱壓火箭彈發射車在烏東被擊中，爆炸成火球的瞬間。

據《新聞周刊》（Newsweek）15日報導，白俄羅斯新聞媒體NEXTA在Telegram所分享的影片顯示，俄羅斯TOS-1或TOS-1A火箭彈發射車在烏東頓巴斯（Donbas）區被炸毀。

俄軍在侵略烏克蘭期間，動用了TOS-1A。據烏克蘭駐美國大使瑪卡羅娃（Oksana Markarova）說，俄羅斯才攻烏短短幾天內，就動用了這款熱壓武器。而西方國家防長在俄烏戰爭開打數周後，也證實俄軍在烏克蘭使用TOS-1A系統。

2023年2月初，美國智庫企業研究所（AEI）的「關鍵威脅」（Critical Threats）計畫報告說，俄軍已在頓內茨克（Donetsk）前線使用TOS-1A。而報告指出，莫斯科會在烏東城鎮布格列達爾（Vuhledar）附近動用這款武器，顯示俄軍把相關區域視為需要相對優先占領的要地。

據英國國防部說，熱壓式武器利用氧氣，製造高溫爆炸，繼第一次爆炸後，會引發二度爆炸，產生毀滅性的影響。而國防與軍事技術專家漢布林（David Hambling）說，這雖然會迅速製造擴散的火球爆炸，可是不會有砲彈碎片。他說，TOS-1所製造的極強大震波能摧毀建築，一旦使用它，很可容易就能看出來。而TOS-1和TOS-1A 220 mm能發射約24—30枚熱壓火箭彈，並裝在主戰坦克上。

國營「俄羅斯國防出口公司」（Rosoboronexport）在官網上說，TOS-1A的設計亮眼在於，可利用熱壓火箭彈來壓制一切有掩護和沒掩護的各式目標。