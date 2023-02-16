台灣機車路權促進會為爭取路權，2020年11月20日號召騎士在北市鄭州路、塔城街口進行「待轉大富翁」活動，申請人羅宜因違反集會遊行法遭警方開罰3萬元，他不服提起行政訴訟。士林地院日前判羅宜敗訴。可上訴。

士林地方法院判決指出，羅宜向大同警分局申請20日下午5時至晚間7時的集會遊行許可獲核定，地點在塔城街西側人行道，但不包括道路，但當天晚間6點49分羅宜仍號召群眾移轉，並在7點26分帶領群眾呼口號，遭時任建成派出所所長陳志峯舉牌命令解散，羅宜仍率群眾到忠孝西路2段與中華路1段，分局長高鎮文晚間7點49分再度舉牌，8點2分宣布活動解散。

大同警分局以羅宜行為違反《集會遊行法》，裁處新台幣3萬元罰鍰，羅宜不服提起訴願遭駁回，仍不服提進而行政訴訟。羅宜主張遊行權為憲法保障，警方處理集會遊行時，不能以刑事或行政處罰，且核定區域狹小，參與群眾都在人行道上，並無擾亂交通，請求撤銷原處分。

羅宜對於警方4次舉牌警告仍不解散，警詢時稱，「有聽到」、「有幾次群眾太大聲沒聽到」、「不確定哪個分局」、「只考慮到要如何活動可以順利進行」，並稱舉牌次數跨二個以上警察分局，舉牌次數違反比例原則，法官認為前後理由不一，推託強詞。

法官勘驗蒐證畫面後認為，羅宜離開核定區域時，即以麥克風告知群眾，群眾也隨著羅宜所在地變更而轉移，且警方現場執法無不當，認原處分裁罰合法妥適，判羅宜敗訴。