陸委會已核准上海市台辦副主任李驍東等6人於周六（18日）訪台3天，參加台灣燈會。台北市議員秦慧珠透露，上海訪問團20日將前往市府拜會台北市長蔣萬安，猜測屆時也會一併拜會副市長林奕華、李四川；她強調，上海訪問團拜訪蔣萬安，蔣當然應該要親自接待，至於是否應前往松山機場接機，還是得視市府行程而定。

秦慧珠今受訪時表示，按照經驗判斷，上海訪問團18日抵台當晚，就會前往觀賞花燈，而台北市副市長李四川也會親自請上海訪問團吃晚餐，沒意外也是18日晚上就會請。另外，李驍東等6人20日上午會前往市府拜會蔣萬安，屆時蔣萬安當然要親自接待。

另外，市府兩岸組表明上海訪問團的行程是機密，秦慧珠則緩頰稱「我覺得他們有他們的苦衷」，她認為，若行程公開後，民進黨新科議員會想作秀，跑去嗆聲、圍堵，台獨極端團體也會去抗議，統促黨又會去護航，反而變成各方利用作秀來表達政治立場，「台北市府一定有維安疑慮，所以才希望不要那麼公開」。

至於陸委會15日晚間回覆，關於下達「限制住居令」與處理拖延等均非事實，也強調市府並無提出「宵夜」行程，秦慧珠則反批，陸委會此舉是自己打臉，證明市府得提出行程，經過陸委會批准，「沒送給他們的行程不能做，若市府要安排吃宵夜行程，得送到陸委會批准才能吃。

秦慧珠也酸說，蔣萬安若去機場接機，市府沒提出行程「會被陸委會罰錢」。她坦言，陸委會副主委梁文傑也參加過上海雙城論壇，當時大陸不會限制台北官員不可以吃宵夜、逛街、喝咖啡，也不會限制台北官員的行程，說要經過上海批准，「相對來講，我們是自由國家，人家卻比我們更加禮遇，這要去比較一下」。