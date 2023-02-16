女星蔡尚樺從主播轉型為主持人，憑著益智節目《全民星攻略》敲響金鐘，演藝事業攀向巔峰，常在社群網站分享日常的她，日前透露到日本逛唐吉軻德時，結帳目擊驚人一幕後，果斷放棄排隊，掀起網友熱議。

蔡尚樺近來趁著空檔和男友前往日本旅遊，先是分享自己的荒唐行徑，像是在拉麵店點台灣擔擔麵、回台灣後才吃迴轉壽司等，接著透露逛藥妝店的行程，更是拖到最後一天睡前才前往，凌晨一點抵達唐吉軻德的她，發現熱門商品幾乎被掃光，只好硬挑幾樣小東西，沒想到排隊結帳時，居然發現前面排了100多人，當下果斷放棄排隊，更安慰自己「有什麼台灣買不到，頂多貴一點點啊」。

未料，蔡尚樺回台灣不久後，發現卸妝巾沒了，前往添購時才發現「台灣買硬生生比日本貴一倍啊」，不過她也提到值得安慰的一點，則是行李箱剛好23公斤，若當時多買兩包可能會超重，反倒更不划算。

對此，網友紛紛留言：「台灣買不到的，還有eBay 可以買啊」、「我懂這種心情，回台灣一直看代購」、「只好快安排下次出遊計畫」、「台灣的東西真的貴到沒道理」、「下次看來要列一張list，把該買該做的完備」，主播高毓璘則表示：「我上次去日本也是看到伴手禮店幾十個人排隊，果斷放棄結帳，心想台灣也可以找代購買沒關係吧」。