香港天王劉德華在歌壇與影視圈都佔有一席之地，而過去他曾與周潤發合作電影《賭神》成績相當亮眼，而兩位天王的交情也不錯，不過據悉劉德華在拍攝第一部電影時，竟讓周潤發忍不住怒嗆「你算什麼東西？」

近日微博上流傳劉德華與周潤發的一段往事，許鞍華導演1982年所要拍攝的電影《投奔怒海》，原定男主角為周潤發，不過周潤發卻拒絕並推薦由劉德華來演，但劉德華並不領情。

當時周潤發坦言，因為《投奔怒海》是要到大陸拍攝，但當初香港電影最大的市場是在台灣，所以接拍這部電影可能會影響在台灣的電影市場，而劉德華聽完後便表示「那我也不能拍，我的台灣市場也重要啊！」對此，周潤發卻嗆「你算什麼東西？」，他更直言「你現在根本不紅，沒什麼市場，所以有好的機會、好的東西都應該去嘗試，這對你是很好的事情！」

劉德華後來出演《投奔怒海》，成功拓展演藝之路。（圖／截圖自微博）

雖周潤發把話說得不是非常好聽，但卻是再為劉德華著想，而劉德華也因演出《投奔怒海》，獲得香港電影金像獎最佳新演員提名，成功拓展演藝之路才有今日的「劉德華」，連香港金牌經紀人李小麟也認為是「周潤發發掘了如今的天王劉德華」。