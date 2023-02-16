國民黨內總統提名人選混沌不明，立法院國民黨團總召曾銘宗昨登高一呼，歡迎有意角逐者一起支持國民黨最強的候選人，「現在最強的母雞是侯友宜」。黨團書記長謝衣鳯今天也跟進表示，「總召已經有說過了，一定會支持最強的候選人」。

被追問目前可能人選中誰最強？謝衣鳯重申，總召已經有說過了。至於想法是否與曾銘宗一致，謝說對，總召已經有說過這個問題了，

謝衣鳯說，現在基層的確有非常急迫希望國民黨可推出最強的候選人，團結一致爭取2024總統大選勝選，相信這樣的聲音，國民黨主席朱立倫、所有黨務高層與國民黨立委都已聽到了，朱一定可以無私，用智慧來圓融處理，提出最強人選。

曾銘宗則說，目前最強人選是誰，其實大家心知肚明，大家都知道最強的母雞是誰，人選在中華民國裏面，主席前天已經講過了（指朱曾說，新北市長侯友宜是最強的母雞）；邀請所有能捍衛中華民國的友人與國民，一起贏取2024勝選。

至於是否要舉辦總統初選，曾銘宗重申，過去民進黨與國民黨，很多種要選舉不一定要辦初選，沒有傷和氣，2018、2022九合一選舉中國民黨與民進黨辦初選的機率不高，個人傾向不要辦初選。

謝衣鳯則說，相信朱立倫一定有智慧可以圓融處理，讓國民黨團結一致，贏得2024總統大選。

國民黨立委江啟臣則說，其實初選制度過程一開始就是協調，協調用什麼方式產生代表黨能贏的候選人，有很多過程與方式，比如要不要民調、提名期程、有沒有要政見發表、要不要黨員投票，很多都是協調過程達成共識。

江啟臣表示，黨內民主建構在公平、公正、透明的制度，一定要推出最強、能贏的人才是大家共同期待與支持者期望；經歷過內部協調或初選等制度，出線的只有一個人，其他的人要服輸，服輸才能團結、無私。