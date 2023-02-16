位於金門太湖畔的昇恆昌金湖飯店，頂樓建置太陽光電發電系統，自發自用外更產出綠電憑證。(于家麒攝)

昇恆昌金湖廣場暨飯店成為金門第一個取得「國家再生能源憑證」的案場。(圖／昇恆昌提供)

近年來因氣候變遷與疫情衝擊，低碳永續已成為全球趨勢，「綠色旅遊」更是後疫情時代的旅遊首選。多年來金門縣政府持續推動智慧低碳島政策，昇恆昌集團也長期投入公益關懷及永續發展，金湖廣場暨飯店去(2022)年達到總減碳排放量900萬公斤的目標，而今年更獲得經濟部標檢局核發「國家再生能源憑證」，成為金門首間「綠電大樓」企業，致力成為金門低碳觀光標竿企業。

昇恆昌集團表示，該企業投入永續發展以來，推動各項節能減塑、無紙化及回收循環再利用等政策。積極響應金門智慧低碳島政策。2022年在經濟部標準檢驗局、能源局、金門縣政府及台灣電力公司等多方單位指導合作下，該集團不畏高昂建置費用，在位於金門的金湖廣場暨飯店頂樓，投資興建太陽光電發電系統，每年可發電量約為58670度電，相當於是15個家庭一年的用電量。

昇恆昌也指出，金湖廣場暨飯店於2023年更成功成為金門第一個取得經濟部國家再生能源憑證中心查核通過的案場，此太陽光電發電系統，自發自用外更產出綠電憑證，以行動支持永續綠能發展，提升金門在地的減碳能量，深耕在地打造幸福移居的低碳島嶼，為金門低碳觀光以及這片美麗的土地盡一份心力。