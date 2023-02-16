燦星旅自2015年以來營運陷入虧損泥沼，亞果遊艇董事長侯佑霖2020年以個人名義入主後展開財務整頓，2022年延攬前悅榕集團台灣行銷總監殳蓁蓁擔任總經理，制定6大經營策略重新打造發展根基。同年8月台鋼集團投資入股，目前合計持股達72.7％。

隨著國境開放後跨境旅遊需求逐步復甦，配合春節連假旺季加持，燦星旅2023年1月自結合併營收2775萬元，較去年12月2750萬元小增0.89％、較去年同期99萬元跳增達26.78倍，為2020年1月以來近35月高點，回升至疫情前水準。

展望2023年，殳蓁蓁表示，燦星旅將集中火力聚焦於東北亞、東南亞及郵輪3大領域，看好為今年營運復甦動能。其中，東北亞已站穩腳步，東南亞則透過包機包銷，盼成為「燦星雙星」。郵輪產品因單價高、毛利高，且有助品牌價值提升，為未來抱以厚望的部門。

殳蓁蓁表示，燦星旅過去聚焦OTA平台發展，產品毛利偏低、主要為衝量拚營收。如今經營思維和旅遊市場均已疫情前不同，未來希望營收及毛利並重。去年營運仍有小幅虧損，今年在出境旅遊市場復甦下，將力拚整體營運轉虧為盈、終止連8年虧損。