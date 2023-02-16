武漢近日有上萬名退休老人上街抗議醫保改革，要求解釋為何每月260多元（人民幣．下同）的醫藥補貼被降至僅數十元，15日示威活動中甚至一度出現警民推撞、長者跌倒躺地情形。大陸官媒新華社16日發文釋疑，針對「錢去哪兒了？」、是否影響個人醫保待遇，由中國社科院公共經濟學研究室主任王震表示，帳戶內錢的減少，並不意味參保職工醫保待遇會降低或者損失。

武漢市政府先前印發的《武漢市職工基本醫療保險門診共濟保障實施細則的通知》從2月1日起生效，調整職工醫保個人帳戶的計入辦法，針對退休人員個人帳戶原則上由統籌基金按照定額計入，計入標準按照當地2021年度基本養老金平均水平的2.5％確定，具體計入金額為每月83元，因而引發退休長者族群不滿。

王震解釋，醫療保險是社會保險，意味具有互助共濟、責任共擔、共建共享的性質。年輕時得病少，到年老時容易生病，看病吃藥僅依靠個人帳戶積累是有限的，將大家的錢放在一起，可實現用大數法則化解社會群體的風險，更大範圍滿足公眾醫療需求。

此外，有些城市的報銷上限也在這波改革中提高，例如廣州門診報銷由月度限額調整為年度限額的基礎上，提高了報銷金額；北京不再設置醫保門診最高支付限額。武漢亦在前期公布的1000多家零售藥店試點的基礎上，將第三批4065家定點零售藥店納入職工醫保門診統籌保障範圍。

文中也指出，部分地區醫保改革後，將一些特殊病種納入門診。譬如武漢，將高血壓、糖尿病等慢性病特殊疾病病種由28類增加到37類，基本病種從32種增加到70種等，報銷可覆蓋疾病更多。