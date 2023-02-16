全球新冠肺炎疫情逐漸落幕，供應鏈擁擠狀況獲得緩解，海運價格也跟著下滑，使得美國零售業可能出現一波降價潮，好市多財務長Richard Galanti坦言，如果國際運費成本降低，會反映在商品價格上。此外，股神巴菲特的老戰友、億萬富翁孟格（Charlie Munger）近日再度稱讚好市多的營運，並稱其完全著迷於好市多的股票。

綜合外媒報導，由於運輸成本有望降至疫情期間的一半以上，接下來可能反映在商品價格上，好市多高層已經預告此事，而在美國擁有一百家門市的零售商Hobby Lobby Stores財務長Jon Cargill也透露，相較去年，航運成本可能是今年節省最多的項目。

就算未來商品降價，可能削弱營收力道，但長期投資好市多的孟格仍信心十足，直呼完全著迷於好市多的股票與營運，「我愛好市多的一切，不曾賣過任何一張股票。」

孟格還表示，希望所有美國企業都能像好市多一樣，運作得這麼好，這一定是全民之福。截至去年底，孟格個人持有18.7萬股的好市多股票，市值約9500萬美元（約新台幣28億）在個人持股中僅次於執行長Craig Jelinek的19.6萬股。

Craig Jelinek也多次公開稱讚孟格充滿智慧，是好市多重要的資產，更對孟格驚人的記憶力印象深刻。