凱擘大寬頻官網「企業專區」正式上線，針對常見企業場域推出專屬服務，包括客製化解決方案，一站式專人服務。

凱擘目前提供百萬用戶高品質居家網路及收視服務，即日起推出「企業專屬服務」，針對連鎖店家、旅宿店家、社區大樓、學校及宿舍、醫療院所及其他等六大場域，客製企業級寬頻、串流影音、智慧互聯網、輕鬆通訊組等解決方案，搶攻企業客戶市場。

凱擘大寬頻指出，「企業專屬服務」，全方位解決企業主經營難事，企業級寬頻囊括小型速傳網、室內和公區無線上網，及專線電路，配合企業上網、傳輸需求，彈性規劃120M至1G多速率網路，搭配多台Mesh Wi-Fi網路全覆蓋，無論店鋪營運、地下停車場或倉庫，都能暢通連網。

串流影音整合MyVideo、Disney+、HBO GO、YouTube等隨享影音All in Box，搭載Android TV且支援4K高畫質影像，透過藍牙聲控遙控器語音搜尋想要的內容，內建Chromecast投放影像至電視大螢幕觀賞更盡興。專為旅宿業者打造的電視尊榮迎賓系統，也將於近期上線。

智慧物聯網以AI智能防護網全天候守護企業安全，導入AI影像辨識，有人入侵觸發偵測時，即刻啟動異常告警通知用戶，還有竊盜損失補償降低店家損失。

社區達人App一指掌握包裹收發、繳費通知、訊息公告等社區大小事。

偵煙告警採智慧煙霧火災偵測，一秒通知即刻止損。燈光控制透過智能燈光App調整空間照明，一鍵切換情境燈光。智能車道管理使用車牌自動辨識系統，出入安全、管理不費心。

輕鬆通訊組提供手機即市話功能，同步享電話轉接、多方通話服務，任何商機都不漏接；myBZ+我的店家協助企業主建立店家地圖和網站，大幅提升店家曝光機會。

凱擘大寬頻提供優質光纖上網及影音娛樂服務建立用戶好口碑，目前已有縣市政府、長照中心、產後護理之家、新建案及住宅社區等搶先選用企業專屬服務，包含力助新北市佈建各級學校2G光纖網路。長照中心導入光纖上網、Mesh Wi-Fi及瑪帛電視電話服務即時關懷長輩、協助遠端視訊看診；住宅社區設置影像監控系統及地下室Wi-Fi，提升社區便利性和安全等

凱擘大寬頻推行以無紙化電子帳單取代傳統紙本帳單有成，目前已破6成用戶申辦e帳單，每年省下超過3,800萬張A4紙用量，如同3座足球場面積大小的森林，更有效降低因紙張印製和運送產生的碳排放量高達375噸。

同時提供多元便民的繳費管道，可透過官網或客服App申辦信用卡自動扣款或簡訊帳單服務，也可選用一卡通MONEY、街口支付、橘子支付、悠遊付等電子支付方式。