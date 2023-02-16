發改委在「求是」雜誌指出，要穩妥處置化解房地產、金融、地方政府債務等領域風險。支持剛性及改善性住房需求，壓實各方保交樓、穩民生責任。
發改委表示，綜合施策釋放消費潛力，將恢復及擴大消費擺在優先位置，支持住房改善、新能源汽車、養老服務、教育醫療文化體育服務等消費。
發改委又指，積極擴大有效投資，加快推進關鍵核心技術攻關，鞏固新能源汽車等優勢產業領先地位，強化高水平科技自立自強，不斷提升產業鏈供應鏈韌性及安全水平。
大陸國家發改委表示，國內經濟恢復基礎尚不牢固，居民增加收入壓力較大，消費支出短期較難擴大，企業特別是中小微業生產經營困難不小，保持出口穩定增長難度較大。
發改委在「求是」雜誌指出，要穩妥處置化解房地產、金融、地方政府債務等領域風險。支持剛性及改善性住房需求，壓實各方保交樓、穩民生責任。
發改委表示，綜合施策釋放消費潛力，將恢復及擴大消費擺在優先位置，支持住房改善、新能源汽車、養老服務、教育醫療文化體育服務等消費。
發改委又指，積極擴大有效投資，加快推進關鍵核心技術攻關，鞏固新能源汽車等優勢產業領先地位，強化高水平科技自立自強，不斷提升產業鏈供應鏈韌性及安全水平。
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