發改委在「求是」雜誌指出，要穩妥處置化解房地產、金融、地方政府債務等領域風險。支持剛性及改善性住房需求，壓實各方保交樓、穩民生責任。

發改委表示，綜合施策釋放消費潛力，將恢復及擴大消費擺在優先位置，支持住房改善、新能源汽車、養老服務、教育醫療文化體育服務等消費。

發改委又指，積極擴大有效投資，加快推進關鍵核心技術攻關，鞏固新能源汽車等優勢產業領先地位，強化高水平科技自立自強，不斷提升產業鏈供應鏈韌性及安全水平。