台北許姓女子為了治療長期困擾的手汗，特意南下高雄找知名權威莊姓醫師進行「立體定位燒灼第三胸交感神經切除手術」，但手術實施後許女的手汗治好了，卻換成前胸、後背、大腿和臀部出汗，因此指控莊醫師沒有事前告知後遺症，控告損害賠償，要求醫師賠償後續的醫療費用共236萬餘元。高雄地院審理後，發現醫師事前有以書面及1小時的時間說明後遺症等狀況，因此判許女敗訴。

2019年10月4日許女在母親的陪同下南下高雄，到知名診所進行「立體定位燒灼第三胸交感神經切除手術」，希望能解決長期的手汗困擾。沒想到手術後許女卻開始出現前胸、後背、大腿和臀部出汗，以及持續性上背部、雙上肢神經痛等症狀，讓許女相當不爽。

許女為了解決這些留下的後遺症，還到處找醫師，更換不同醫院求診。許女認為當初手術前莊醫師自信滿滿的能解決手汗問題，且沒有告知她會有這些後遺症，害她後來還大費周章地解決這些後遺症，更導致她不能正常上班，因此向醫師求償236萬餘元。

高雄地院審理時，莊醫師表示，當時許女來就診時他有以書面文件向許女說明解講手術方式、成功率、副作用、改善情形及比例、術後代償現象改變及可能風險等，說明時長至少1小時以上，且許女也簽下同意書了。

莊醫師也反指控，許女所稱的「持續性上背部、雙上肢神經痛」，是許女在2020年6月19日與他人打架上肢受傷所致，並非手術後遺症；莊醫師更提出醫審會報告，表示醫審會鑑定後，認定此案為併發症而非醫療疏失，檢方已處分不起訴。

法官綜合雙方說詞與醫審會鑑定報告，認為許女所稱的後遺症非醫療疏失，而當時許女的確有簽下多份同意書，表示認同手術後帶來的後遺症，因此判許女敗訴，可上訴。