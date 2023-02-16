▲基隆市政府發言人余治明針對政見落差說明，因為因應中央政策的變動，相關措施也因此滾動式調整（徐佑昇攝）

▲基隆市染疫慰問金的申請資格與方式（徐佑昇攝）

▲記者會現場也請來兩位中低收入戶的民眾說明需要染疫慰問金的訴求。（徐佑昇攝）

針對基隆市長謝國樑的「染疫慰問金1萬元」政見，15日基隆市議會民進黨黨團呼籲必須要盡快實踐，16日基隆市政府召開記者會回應。基隆市社會處處長楊玉欣說明，由於當時中央的政策持續調整，故將針對基隆市內低收入戶、中低收入戶成員大約9000人來發放1萬元染疫津貼。至於此部分是否與當初謝市長選舉的政見有落差，社會處再次強調因為政策有變動，必須優先照顧中低收入戶，也會持續宣導。

社會處長楊玉欣說，由於當初疫情持續變化，中央的疫情因應作為也有非常大的變動，由「清零」變成「與病毒共存」，也連帶影響到如同當時防疫險等相關措施巨大的變動，因應這些變化的考量，先前基隆市議會就有做出決議，優先針對最有需求的低收入戶與中低收入戶來發放，市府現在也會朝這個方向來施行。

楊玉欣表示，可以申請染疫慰問金的民眾為本市的低收入與中低收入戶有確診紀錄者，染疫區間為2020年1月1日至2022年12月31日止，目前估計約有9000人左右，可以至戶籍所在地區公所填寫申請表、檢附郵局存摺影本，向里幹事或里長提出申請，經公所複審後核發，申請期間2023年12月15日截止。

現場有媒體提問，這是否與當初謝市長選舉時提出的政見有落差？市府發言人余治明回應，當初中央的政策變動極大，大家也都有目共睹，從「清零」變成「全民染疫」、「與病毒共存」，而因應「國家防疫政策的轉變」，致使後續政策也跟著調整，例如放寬居家隔離限制，還有取消民眾3000元的防疫補償金之申請都是如此，因此相關慰問金也將依據基隆市議會的決議，針對中低收入戶來發放。未來市府預計在2023年追加預算提出，希望議會能支持通過，給予基隆弱勢民眾關懷。