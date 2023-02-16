國內外陸續解封，且正逢呼吸道疾病好發季，近期Amoxicillin與Clavulanate複方抗生素使用量有增加趨勢，健保月平均使用量從216萬增加到473萬。食藥署表示，雖已協調藥商增加生產和輸入，但仍有醫療院所反映「訂不到」，因此於昨天（15）邀集醫藥雙方召開會議，後續將針對臨床端需求展開調查，並釐清是否有異常購買情形。

食藥署藥品組科長楊博文說明，去年9、10月就有發現Amoxicillin與Clavulanate複方抗生素使用量有增加趨勢，以口服錠劑來說，111年1到9月的健保月平均用量約是216萬，今年已經增加到473萬，使用量是過去的2倍；雖已協調藥商增加供應量，但近期仍有醫療院所反映訂不到藥，因此食藥署昨邀集藥品許可證持有藥商、醫藥相關公協會召開供應討論會議。

楊博文說明，目前台灣使用的大多是輸入藥品，但國際間亦有呼吸道病人增加情形，因此台灣每次能分配到多少量具有不確定性，因此藥廠傾向謹慎出貨；該款複方抗生素雖有國產學名藥，但他們也擔心增加產量後， 一旦原廠恢復供應，自己的藥反而會賣不掉，因此後續增產意願不明確。由於藥廠供應情形不確定，造成醫療機構重複下訂，導致藥品分配不均的情形，有些醫療院所取得過多藥品，有些則是都拿不到。

食藥署昨天會議中決議，請中華民國醫師公會全國聯合會、中華民國藥師公會全國聯合會、中華民國藥劑生公會全國聯合會、醫療機構相關公協會等，協助調查臨床端近3個月對於該類藥品的需求情形，以利後續媒合國產及輸入藥商；另外也請藥商提供近期訂購量較多的醫療機構清單，以釐清是否有異常購買的情形。