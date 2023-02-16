2024大選即將到來，民進黨主席賴清德15日宣布「排黑條款」，前國策顧問黃承國無法繼續參與黨職，被解讀是新系對英系的派系鬥爭，對此，民進黨立委許智傑認為，他對賴清德改革表達肯定，並呼籲國民黨主席朱立倫比照辦理，不要再打假球。

民進黨中執會通過「黨職人員選舉辦法」及「公職候選人提名條例」等條文修正，曾受感訓處分的中常委黃承國未來無法繼續參選黨職。被外界解讀為新系對英系的派系鬥爭，要把蔡英文總統的金主班底除掉。

許智傑表示，賴清德上任後改革腳步不停歇，包含論文爭議、排黑條款都立刻通過，感謝黨內的肯定與包容，且黃承國也相當有氣度表示「尊重」，希望有心人士不要挑撥離間，他更要呼籲國民黨比照辦理，國民黨內公職黨職採同樣標準處理，請朱立倫勇敢面對，不要再打假球了。

另外，2024黨內派系團結備戰，外傳「小英之友會」將併入「信賴台灣遠景基金會」整合，對此，許智傑認為，民進黨內部整合是很正常的現象，這也是民進黨和國民黨最大的差異，蔡英文總統一定會力挺民進黨繼續守護台灣，提早開始整合，相信這也是2023年最好的開端，民進黨2024年總統大選才可以開出紅盤。