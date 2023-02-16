中央宣布預定2月20日解除大部分室內外戴口罩規定，嘉義市政府為提升群體保護力，今天宣布2月17日至3月20日止，50歲以上市民到嘉義市COVID-19疫苗合約醫療院所接種疫苗、不限劑次、不限廠牌，都贈送500元禮券，送完為止。
市府衛生局表示，中央將大幅度放寬戴口罩的規定，為降低中高齡感染新冠肺炎造成中重症的風險，市府鼓勵50歲以上市民接種新冠肺炎疫苗。
市府衛生局表示，去年中央送500元商品卡（禮券）及市府加碼送500元禮券共1000元禮券，共鼓勵2萬4028位65歲以上長者接種疫苗，促進保護力。
市府衛生局指出，至今年2月14日，全市新冠肺炎疫苗完成接種率第1劑90.2％、第2劑85.7％、追加劑73.3％、第2劑追加劑20.6％，而65歲以上完成第1劑、第2劑、追加劑、第2次追加劑、第3次追加劑呈現遞減狀況，最高第1劑89％，最低第3次追加劑9.8％。
券
#口罩 #嘉義市 #COVID-19疫苗 #禮券 #台灣
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。