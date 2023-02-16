屏縣府爭取逾10億經費在潮州鎮建設社宅「光春好室」，正辦理基設審理中，預計最快今年5月動工。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

屏縣府爭取逾10億經費在潮州鎮建設社宅「光春好室」，正辦理基設審理中，預計最快今年5月動工。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東首座社會住宅「瑞屏安居」位在屏東市，在去年9月動工後，屏縣府也爭取逾10億經費在潮州鎮建設社宅「光春好室」，正辦理基設審理中，預計最快今年5月動工、2026年底完工，此外，縣府也計畫在恆春鎮蓋社宅，目前處可行性評估中。

屏縣府指出，「光春好室」位於潮州鎮志成路與興隆路交叉路口，到潮州夜市走路只要2分鐘，鄰近光春國小、體育館、河濱公園、果菜市場，距離潮州日式歷史建築文化園區及屏東戲曲故事館開車約5分鐘，環境多元且生活機能相當便利。

縣府表示，「光春好室」基地面積約為3700平方公尺，總工程款10億7000萬元，總戶數共172戶，分別有套房型94戶、身心障礙者社區居住單元1戶、三房型30戶、二房型47戶，附屬設施有托嬰中心、身心障礙者社區日照中心、身心障礙者社區日間作業空間，多樣化的各項設施也將滿足社區及周邊住戶基本生活需求，使生活機能越來越健全。

此外，因應屏東地形狹長、幅員遼闊，縣府希望能在屏北、屏中、屏南各建置一處社會住宅，以滿足各地居民租屋需求，目前就屏南地區部分，縣府已向內政部營建署提出相關資料，正在進行可行性評估，若通過後地點將設置在恆春鎮。

縣長周春米說，屏東的社會住宅除了給予弱勢族群救助外，也是要讓有心創業或返鄉的青年都能有安身之處，因此，地點都選在繁華的市中心，以利提供便利的服務。