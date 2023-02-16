基於今年的基數擴大，該行遂將2024年中國GDP增長預估由5.8％調降至5.5％，仍高於市場普遍預測的5％。
滙豐表示，中國3月兩會的重點可能是確保在促增長政策的帶動下實現穩健復甦，財政政策可能會更具擴張性（該行預期財政赤字率由3％升至3.2％），預計地方政府特別債券的發行量將從人民幣（下同）3.65兆元增加至4兆元。貨幣政策可能會提供流動性支持，並加大對新增長點的支持力度，確保高質量可持續發展。
滙豐銀行研究報告指出，由於中國重新開放的進展速度比預期快，被壓抑的服務和商品需求可能會引領復甦，同步政策支持將使經濟步入正軌，該行將2023年中國國內生產總值（GDP）增長預估調升至5.6％，原為5％。
基於今年的基數擴大，該行遂將2024年中國GDP增長預估由5.8％調降至5.5％，仍高於市場普遍預測的5％。
滙豐表示，中國3月兩會的重點可能是確保在促增長政策的帶動下實現穩健復甦，財政政策可能會更具擴張性（該行預期財政赤字率由3％升至3.2％），預計地方政府特別債券的發行量將從人民幣（下同）3.65兆元增加至4兆元。貨幣政策可能會提供流動性支持，並加大對新增長點的支持力度，確保高質量可持續發展。
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