王宜安在SARS風暴時跑過醫療線。（中天新聞提供）

中天YT頻道節目《健康點點名》主持人王宜安曾是新聞主播，也有豐富的新聞採訪經驗，她在SARS風暴時跑過醫療線，回憶當時，即使自己具備醫療知識，但仍對SARS感到恐慌，更何況一般民眾，這讓她動念想做一個專業的健康類節目。而父親罹癌，也是王宜安主持節目的另一個初衷。

2016年時，王宜安面臨父親肝癌復發加上轉移膽管癌，並被告知只剩3個月壽命，情急之下一家人北中南四處求醫，最後選擇留在北醫進行標靶治療及放射治療的實驗，也因治療見效，父親病況得以控制。

但治療過程，父親又被診斷出心臟附近有一顆腫瘤，因為在心臟周圍，醫生建議使用100多度插針電燒治療，而且最好不要打麻醉，因為怕誤傷心臟，當下王宜安的父親真的沒有打麻醉就進行手術，這讓身為女兒的她很心疼，甚至也曾擔憂落淚，「在這些過程中，我深刻體會到一個癌症病患家屬內心焦急的感受，縱使有資源，仍舊感到十分不安！」

不光是家人，王宜安自己的健康也曾出狀況，去年因子宮內膜異位症復發，大腸、膀胱皆損傷，嚴重到住院用達文西手臂進行療程，而術後導尿管前後插了14天之久，讓她至今回憶起來仍覺得「超痛苦」。

有感健康議題與人息息相關，王宜安主持《健康點點名》就想透過節目傳遞專業資訊，邀請醫師講述疾病預防之道，「會接這節目是希望讓民眾了解更多醫療知識，近年癌症年輕化、各類疾病罹患率增加，病毒無所不在，看節目能讓大家少走彎路」。

節目繼邀請過作家H、知名經紀人孫德榮等上節目分享抗癌歷程，王宜安也預告，今年將邀請前台北市長柯文哲和夫人陳佩琪醫師一同上節目，分享親子議題，探討遺傳過敏及亞斯伯格症。