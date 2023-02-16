花蓮慈濟醫院醫療團隊除提供脊髓損傷患者醫療重建，也和身為電腦工程師的病友楊清壬，一起設計開發「脊管家」app，安排個管師提供線上諮詢服務，即時回覆病友於症狀上的疑問。（羅亦晽攝）

全台脊髓損傷患者約6萬人，傷友除需專業醫療照護，心靈關懷及經濟扶助也相當重要，花蓮慈濟醫院成立至今30年來，在與慈濟基金會支持下，持續協助患者重拾人生，但因服務地點多在花蓮，對其他縣市病友來說極為不便，因此將成立「脊髓損傷醫療重建中心」，在北、中、南、東4大院區提供重建工作，將醫療照護服務觸及各地。

慈院指出，慈濟基金會關懷脊損病友逾半世紀，慈院1986年成立後，與醫護團隊齊力推動醫療重建工作，為讓院方能照顧更多傷友，1991年還成立「脊髓損傷醫療重建基金專戶」，提供患者醫療補助、急難救助、職業訓練與殘障福利等多元服務。

然而慈院醫療重建工作多在花蓮，對外地病友來說相當不便，因此院方去年開始規畫在花蓮、嘉義大林、台北及台中等院區，各成立一處「脊髓損傷醫療重建中心」，由病友常接觸的科別，包括神經內外科、泌尿科、骨科、整型外科、復健科及身心醫學科等專科醫師組成團隊，提供患者關懷、重建、復健及照護等4大服務。

同時慈院醫療團隊也與身為電腦工程師的病友楊清壬，設計開發「脊管家」app，安排個管師提供線上諮詢服務，即時回覆病友於症狀上的疑問。

擁有28年病史的嘉義市脊髓損傷總幹事黃清助認為「脊髓損傷醫療重建中心」的成立，對傷友來說是莫大的福音，他說，脊髓損傷一開始受到的傷害除了行動不便，後續還會面臨泌尿、神經、復健等問題，自己過去因聽聞慈院有提供醫療重建，便會從嘉義遠赴花蓮治療，不過長期長途拔涉讓患者與家屬均疲憊不堪，如將重建服務擴及全台，對各地傷友來說方便許多。

花蓮脊髓損傷福利協進會理事長彭儀珠則大讚「脊管家」app的開發，她說，因時常有泌尿、骨科、褥瘡及神經上的問題，過去只會在某一症狀發生時，找醫生對單獨症狀下藥，但app上的個管師會特別詢問或提醒其他併發症，並協調掛號科別，提供一條龍式的服務，減少病友掛號看診的時間。