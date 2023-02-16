俗稱猜猜我是誰詐騙手法雖然是老梗，但仍有被害人誤信詐騙集團指示前往金融機構匯款。永康區ㄧ名男子昨（15）日誤信假「舅舅」有資金需求要借工程款，急忙至元大銀行永康分行欲匯款借出新臺幣120萬元鉅款，所幸銀行襄理、行員機警攔阻並立即報警，因而阻止詐騙案發生。

永康區ㄧ名男子日前接獲自稱「舅舅」LINE來電，「舅舅」稱述因近期疫情影響生意周轉不靈，急需借用工程款周轉，改名男子信以為真，想到「舅舅」是自己親人，立即至元大銀行永康分行欲臨櫃匯款新臺幣120萬元給「舅舅」，由於匯款金額龐大且該帳戶已遭通報警示，銀行襄理及行員立即主動關懷提問，發覺該名男子可能已遭詐騙，遂立即通報轄區復興派出所。

永康分局分局長甘炎民前往銀行頒發感謝狀及獎勵金，向攔阻有功銀行襄理、行員表達協助攔阻詐騙感謝。(葉庭欣翻攝)

員警到場了解，改名男子向警方表示「舅舅」是自己親人，應該不會聽錯聲音、認錯人，而且「舅舅」目前遇到困難急需用錢，自己很希望能幫助他。員警聽完之後，告知男子千萬不要幫錯人、認錯親人，並且男子所欲匯款之帳戶，是「警示帳戶」，而非「舅舅」本人之帳戶，應該是遇到「猜猜我是誰」詐騙手法，最終在員警及銀行襄理行員苦苦勸說下，男子終於放棄匯款離開。

永康分局分局長甘炎民於今（16）日率偵查隊長邱緯賓及復興派出所所長陳榮坤代表分局前往頒發感謝狀及獎勵金，向攔阻有功銀行襄理、行員表達協助攔阻詐騙感謝之意，現場並針對當今各式詐騙手法實行「識詐」宣導，以期共建阻詐防護網，ㄧ同為守護民眾財產而努力。

分局長甘炎民呼籲：民眾接獲陌生電話疑似假冒親友詐財、借款，應提高警覺並冷靜求證，勿輕易親信，尤其遇有藉故請求交付款項時，應撥打「165」反詐騙專線或「110」查證，慎防受騙上當，以確保財物安全。