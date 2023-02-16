大陸《環球時報》16日報導，「深入推進大豆和油料產能提升工程」「支持東北、黃淮海地區開展糧豆輪作」大陸21世紀以來，連續20年都是以指導「三農」工作作為開年「中央一號文件」發布，作為中國糧食進口中的最大宗，大豆，在13日發布的2023年中央一號文件，被提及了8次。對大豆及大豆主產區東北提出新的期許。「每7粒中國大豆，就有一粒來自黑河」的黑龍江省黑河市，因此備受矚目，也是日趨複雜的地緣政治環境下，中國如何實現大豆戰略安全答案的縮影。

根據中國海關總署數據，2022年中國共計進口糧食1.4687億噸，其中大豆占比最大，達到9108.1萬噸。去年中國共花費826.459億美元進口糧食，其中612.36億美元花在大豆上。

黑河糧食局副局長車福海稱，黑龍江是維護中國糧食安全的壓艙石，黑河則是黑龍江重要的大豆種植區。2022年全大陸大豆產量為1970萬噸，其中約1／7即278萬噸由黑河貢獻。另外，2022年，黑龍江擴增的大豆種植面積中，1／3來自黑河。

國家大豆產業技術體系特早熟育種崗位科學家、黑龍江省農業科學院黑河分院研究員鹿文成說，黑河是中國種植大豆面積最大最集中的地級市。每7粒中國大豆，就有一粒來自黑河。黑河擁有2800多萬畝「耕地中的大熊貓」—黑土地，優渥的地理環境也塑造黑河大豆的優良品質。

2022年，國際糧價大起大落。在中國口糧實現絕對安全情況下，依賴海外市場的大豆戰略安全日益凸顯。美國農業部數據顯示，2021／22年度，中國仍是美國大豆最大買家。

「外國大豆，尤其是美國轉基因大豆產量高，再疊加土地成本低，大規模機械化耕作，其到港價格遠低於黑龍江大豆市場價。」大陸全國農業勞動模範、嘉興合作社理事長蓋永峰表示，他不但面臨著不斷走高的種植成本壓力，而且還要在與成本低、產量高的進口轉基因大豆的對峙中殺出一條血路，為黑河大豆找到銷路。

蓋永峰說，黑龍江大豆的品質適宜面向中高端市場，而不應像進口大豆那樣當作飼料糧。但大豆的中高端市場目前遠遠沒有打開，蓋永峰每年都為大豆的銷路和價格擔憂。

蓋永峰稱，對於嘉興合作社而言，國家如像小麥和稻米那樣對大豆實行收購，兜底大豆銷售，就可以解決豆農後顧之憂，激發他們拿出更多土地種植大豆。

而對於鹿文成而言，他要盡快培育出更優良的「大豆晶片」。黑河大豆畝產量落後於國外轉基因大豆，鹿文成稱，擴種大豆的基礎是良種有效供應，掌控大豆種子核心技術，對有效擺脫大豆高度依賴進口具有重要作用。目前，在「大豆晶片」的技術攻關上，黑河正在開拓多個領域，一是推進中國農業科學院大豆研究中心專案建設，開展大豆種質資源創新、生物育種技術創新，選育突破性高產、優質、多抗大豆新品種；二是同位於海南三亞的「南繁矽谷」建設結合起來，實現「北育南繁、南繁北選」新局面。

在嘉興合作社倉庫旁邊的場地上，綠色的篷布下麵覆蓋著的一堆堆有機肥，像隆起的山丘一樣綿延數十米，這是蓋永峰為今年種大豆所進行的備貨。他儲備有機肥只有一個目標，就是少施或者不施化肥，以保護黑土地。

據了解，黑龍江省制定嚴格的措施監督對黑土地的保護，並最終落實保障大豆的戰略安全。「黑土地是中國大豆戰略安全的根本」，車福海說，哪怕是建設施工挖走的黑土都要送到指定的地點封存保護，不得擅自棄用。

近期發布的中央一號文件中明確提出，「加力擴種大豆油料」。車福海表示，黑龍江在大陸全國擴種大豆戰略中承擔著幾乎是最重的任務，而黑河又是其中的主力軍之一。雖然還遠未到開春播種的時節，但蓋永峰已和合作社農戶溝通，今年還要大力保障大豆種植面積。

令蓋永峰欣喜的是，中央一號文件在提出任務的同時，還披露了支持性的內容。文件指出，「完善玉米大豆生產者補貼，實施好大豆完全成本保險和種植收入保險試點」。蓋永峰認為，農民最關心的是種植成本以及收入是否穩定的問題，政策直指核心，將使農民種植大豆再無後顧之憂。

鹿文成和他所在團隊從上世紀90年代起歷時12年，選育出高產穩產、抗病性強、適用性廣的早熟大豆品種「黑河43」已累計推廣1億畝，成為中國種植面積最大的大豆品種。

「客觀地講，中國在短時間內無法擺脫大豆依賴進口的局面，」鹿文成透露，也要看到中國立足國內提高大陸國產大豆自給供應能力，國家提出穩糧增豆，不斷加大科研投入力度，通過大豆科技振興計畫，目前大陸大豆生產基本保障自主食用安全。