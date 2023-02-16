Youtuber鍾明軒於2021年考到駕照，同年底購入一輛白色奧迪中古車，作為自己22歲的生日禮物，不過鍾明軒發現該車已不適合自己，因此決定換車，並於昨日（15）更新影片公開新買的特斯拉。

鍾明軒昨日（15）在最新的影片中透露，他當初買車時，「想說空間小，自己不喜歡載人，所以認為原本的車款剛剛好」殊不知他的交友圈逐漸擴大，載朋友出門遊玩的時候，因為車內空間太小、手腳無法完全伸展，時不時就要停下車來活動筋骨。另外，鍾明軒也指出目前的車子置物空間不大，後車箱太小、放不了太大的東西，「我失算，太小了，我根本什麼東西都放不進去。」

鍾明軒表示原車空間太小。（圖/鍾明軒 Youtube）

最後，鍾明軒表示因為去年在高速公路上發生車禍，駕駛座的門被撞壞，雖然已經維修過，但因為車子系統太敏感，經常會莫名亮起各種故障燈，「車廠又說他們沒有權限，要回原廠，但我本身很討厭浪費時間，我不想花時間處理這種問題。」後來，鍾明軒最後一次去修車時，隨口問了修車師傅：「還是我換特斯拉？」結果對方大力推薦特斯拉的好處，鍾明軒便預訂了中古的入門款SR+。

鍾明軒坦言，他以前覺得特斯拉並不好看，但越看越滿意，對於車子擁有許多置物空間更是相當讚賞，他強調自己是個不想「裝逼」的人，是經過考量自己目前的需求，以及體驗的心態後，才認為特斯拉最適合現在的自己。