元健助聽器公司免費供應千台助聽器，幫助雲林縣聽力受損者。（張朝欣攝）

元健助聽器執行長暨創辦人吳志賢因家人是聽力受損者，讓他體認到「助聽器」的重要性，因此成立「元健天籟列車」到各縣市推廣「免費聽力測試」與「免費供應助聽器」，16日在雲林縣北港鎮公所舉行「助聽器慈善捐贈活動」記者會，捐贈1000台國產藍牙助聽器，希望幫助更多人聽見「幸福的聲音」。

「元健天籟列車」長期提供免費助聽器給聽力受損者，幫助改善日常生活中的溝通障礙，此次「助聽器慈善捐贈活動」由北港鎮公所、北港扶輪社、板橋西區扶輪社主辦，北港媽祖醫院、仁一醫院等單位共同參與，只要設籍雲林縣，檢查後確定雙耳聽力損失在60至90分貝者，即可領用元健助聽器。

元健助聽器董事長吳少暉表示，胞兄吳志賢創辦公司，主要是因為家人為聽力受損者，小時候家境不好，讓胞兄體認到「助聽器」在台灣是屬於較昂貴的醫療器材，常讓許多需要購買的家庭感到壓力，因此在有能力後，決定推動「天籟列車」活動，讓聽力受損者能夠提升聽力並減緩經濟壓力。

吳少暉指出，依據世界衛生組織（WHO）聽力報告顯示，至2050年，全球將有25億人口有聽力損傷問題，若不及時治療，對於溝通、學習與謀生能力將產生嚴重影響。在台灣，領有聽覺障礙證明約有7成是65歲以上的高齡長者，因此聽覺器官退化造成的聽力損失，是極須重視的問題。