鴻海創辦人郭台銘表態爭取重回國民黨投入2024總統初選，黨內呼聲最高的新北市長侯友宜至今按兵不動，侯友宜16日出席行政院會後受訪時表示，新北事情很多，會把市政願景目標擺在最重要的角色。對於國民黨祕書長黃健庭已和郭交換意見，他也僅稱，每個人有每個人的角色，要把自己角色給扮演好。

侯友宜參選時機成迷，國民黨前主席洪秀柱、國民黨立法院黨團總召曾銘宗公開發聲力挺，似乎有藍營基層焦慮的狀況，侯友宜表示，謝謝大家關係，只要大家攜手合作，好好努力為人民、國家做事，讓國家在民生、經濟、兩岸和平上課有永續發展，這才是我們最大的目標和方向。

由於新北市議會開議日期為4月至6月，傳出侯友宜可能會在開議前或質詢結束才宣布參選。侯友宜說，新北市的事情還滿多的，主要還是在交通運輸如交通月票，未來還有很多捷運路網以及公共建設，甚至很多的城鄉規劃，有賴中央、地方並肩作戰，要好好把工作推動，讓新北市民有感。現在會把新北市願景目標擺在最重要的角色。

談及黨中央是否有接洽他談總統大選一事，侯友宜說，每個人有每個人的角色，要把自己的角色扮演好，他現在是新北市長，最在意的還是新北市建設，要把建設做好，讓市民有光榮感和歸屬感。

此外，對於前台北市長、民眾黨主席柯文哲表示，自己是2024的關鍵角色，誰夠當選是由他來決定，侯友宜則回應，柯市長有他的人生的規畫，這些都要尊重。