副縣長鄧桂菊與參賽選手合影。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

為落實12年國教課程理念與精神，鼓勵各國中小學善用資訊科技輔助教學，以擴展各領域學習內涵，提升學生解決問題的能力，苗栗縣政府2017年開始辦理貓裏喵盃SCRATCH創作競賽，迄今已邁入第7年，16日在苗栗縣立巨蛋體育館舉行複賽，副縣長鄧桂菊與教育處副處長徐建男在現場為參賽選手加油打氣。

教育處副處長徐建男指出，本競賽活動分為「國小互動遊戲組」、「國小動畫短片組」、「國中互動遊戲組」及「國中動畫短片組」等共4組。各參賽隊伍發揮團隊分工合作的精神，運用SCRATCH自由軟體工具與創意思考完成動畫或遊戲作品。各組成績最優前2名，將代表苗栗參加全國貓咪盃SCRATCH競賽。

為鼓勵參與複賽的選手能積極備戰，特別於今日實作複賽現場加碼抽出平板電腦1台以及「獎品禮券」8分，由副縣長鄧桂菊現場抽出並頒獎。

今年苗栗縣貓裏喵盃SCRATCH創作競賽，採兩階段模式辦理。第1階段線上初賽報名隊伍共有171隊，其中國中小各組別共計70隊脫穎而出，晉級今日第2階段現場實作複賽。

複賽當天參賽選手依組別及題目先進行主題抽題，主題範圍為國中小各學習領域，涵蓋日常生活及創意思考等議題。各組採每隊2人通力合作，3小時限時內進行現場程式設計創作並完成作品。

鄧桂菊表示，本縣貓裏喵盃SCRATCH創作競賽活動，讓學子從實作中理解資訊科技的應用，透過智慧遊戲式學習來引發學生自主學習，並提升運算思維及邏輯思考等相關能力，以活化生活資訊科技知識的運用於日常生活中。同時藉由組隊競賽與校際多元交流，鼓勵更多學校進行資訊相關課程，帶動全縣資訊教育學習風氣。