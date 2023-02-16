彰化地檢署接獲情資，查獲犯罪集團針對有匯兌需求之越南籍移工進行洗劫的新犯罪模式，高、王等主嫌，上網刊登越南盾優惠匯兌，吸引移工攜帶大量金錢前往匯兌，再結夥強盜，短短5天之內，在台中和彰化等地，分別洗劫80萬元、56萬7000元和60萬元現金，檢方將涉案8人，以違反組織犯罪防制條例、加重強盜、僭行公務員職權、行使變造特種文書等罪嫌提起公訴。

詐騙集團無所不騙，但是將腦筋動到有匯兌需求的弱勢移工，透過縝密的分工，吸引移工一步步上當，這種犯罪手法，在台還是第一次被發現，主嫌還相當年輕，王姓主嫌才76年次，高姓主嫌78年次，原本從事禮儀社工作。

彰化地檢署襄閱吳宇軒指出，王、高等將一般之詐欺集團面交取款手法，升級智慧型強盜集團，分別設立「網路行銷組」、「交通組」、「業務組」及「行動組」，成員化名「煩死人」、「王宏男」在網路上刊登有越南盾優惠匯兌服務廣告，吸引在台弱勢越南外籍移工上鈎後，並招募劉、葉、陳、戴、蘇、陳等人，充任交通組或行動組之成員，王先出面與被害人接洽，同時由「交通組」組長負責調派人手前往車輛租賃公司租車，待與被害人約好時間、地點，商談匯兌細節，確認被害人攜帶大量現金，行動組尾隨其後，待時機成熟即結夥強盜被害人準備用於匯兌之現金。

這起犯罪布局縝密，5天內就成功犯下3起強盜犯行，分別是2022年11 月29 日晚間，在臺中市大雅區民興街與建建街口強盜被害人取80萬元。11 月30 日晚間，在彰化縣鹿港鎮海明街強盜被害人取得現金56 萬7000元及手鍊1 條等物。12月3日晚間，在彰化縣彰市彰馬路180巷，強盜被害人取得現金60 萬元，被害人報案。

彰化地檢署在去年12月間接獲情資，旋由檢察官陳顗安召集彰化縣警察局彰化分局、鹿港分局及臺中市政府警察局大雅分局專案人員組成專案小組深入追查。

12 月3 日將王帶回調查，王聲稱自己遭受「黑吃黑」陷阱，誤導辦案，檢察官將集團其餘成員拘提到案，比對各共犯間、被害人間之說詞，釐清犯罪手法；其中葉嫌另涉詐騙案件由臺中檢警帶、聲押獲准，並向法院聲請查扣被告高所有之BMW 廠牌車輛1 部。

吳宇軒指出，犯罪集團在王、高策畫下，針對背井離鄉辛苦工作之弱勢外籍移工，以優惠匯兌利益進行全面性被害人釣魚，嗣被害人上鈎後，再施以暴力、脅迫方式強盜財物，屢次犯案至少3 次，計畫縝密，行徑囂張，嚴重危害社會治安，檢方建請從重量刑，並為避免被告逃亡及再度犯案，建請法院續將首謀王、高及重要幹部等人羈押，並聲請開查扣之財產依法宣告沒收。

檢察長洪家原也呼籲在臺工作之外籍移工，若有任何匯兌需求，請向合法安全之金融機構申請，切勿貪圖小利而走地下匯兌管道，否則因本身之違法匯兌不僅成為檢警之查緝對象，同時更易成為犯罪集團的待宰羔羊。