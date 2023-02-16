北市金山南路知名湯圓老店「政江號」，15日晚間遭一名手持曬衣桿的男子上門理論，男子不滿店家製造噪音影響到自己的生活，憤而持曬衣桿攻擊一名員工，大安分局和平東路派出所接獲報案，立即派員前往查處，但施暴男子已離開現場，警方先將傷者救護送醫，再調閱案發周遭監視器影像，火速在2小時內將嫌犯查緝到案。

警方調查，73歲帥姓男子住在「政江號」隔壁巷弄，當晚湯圓店生意不錯，帥男疑似不滿店家及客人所發出的聲響擾寧，遂持曬衣桿前往理論，制止店家發出噪音騷擾，過程中，帥男持曬衣桿攻擊店內一名67歲劉姓員工，造成劉男左臉頰挫傷，帥男則迅速逃離現場。

劉案送醫治療後提出傷害告訴，派出所火速查出嫌犯就是鄰居，2小時內就將帥男查緝到案，全案訊後，依傷害罪嫌送辦。

大安分局呼籲，民眾遇有妨害安寧問題，應保持理性溝通，遇有噪音擾人情事，可通報主管機關前來檢測裁罰，切勿使用暴力解決問題。