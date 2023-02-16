荒野之狼。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

EX-亞洲劇團與苗栗縣政府文化觀光局自2017年起攜手參與文化部「媒合演藝團隊進駐演藝場所計畫」，秉持「一加一大於二」的精神，共同規畫梳理在地場館脈絡與未來表演藝術發展，並在11年度考評再下一城，接連兩年榮獲文化部考評「特優」佳績。

111年度的「媒合演藝團隊進駐演藝場所合作計畫」帶來「玩聚場」場館參訪、年度旗艦製作《荒野之狼》、「戲隨常流」定期交流會議、「Green Room」多功能空間再造及「坐尞講堂」等。

透過計畫持續活化在地場館「中正堂演藝廳」內部空間，也首創「坐尞講堂」增加與民眾互動、提高進入場館意願，持續深化公私協力模組。對此，文化部評審對於演藝團隊與場館所展現之共好模式，給予高度肯定。

文化觀光局長林彥甫表示，本年度將持續與EX-亞洲劇團合作，除延續4大核心概念「實現多元」、「公眾參與」、「共好傳承」、「奠定平台」，更時俱進加入「永續創新」理念。期盼民眾能近距離親近表演藝術，更將藉由「行銷中正堂」，深入社區，提高在地居民的認同感和期待。

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