傳行政院院會今(16)日將通過，包含母法《再生醫療法》與《再生醫療製劑條例》，未來細胞製劑通過臨床二期即可申請「暫時性許可」，縮短臨床治療應用及藥品上市時間。不過，今日再生醫療相關個股因短線股價漲多，股價多數壓低整理，截至午盤，訊聯(1784)、向榮生技(6794)、路迦生醫(6814)跌幅落在3~4%不等，長聖(6712)也是壓低整理。