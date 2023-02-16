新閣揆陳建仁上任後，業界就期盼台灣再生醫療雙法能加速通過，今日行政院院會可望通過母法《再生醫療法》與《再生醫療製劑條例》，可以讓台灣成為繼日本與韓國後，亞洲第三個有專法的國家，原本一定要做完三期人體試驗經過療效確認，才能申請許可證，透過法規鬆綁限制後，取得有附款許可提早上市。
現階段長春藤、長聖等已有不少進入二期臨床試驗，靜待結果出爐，三顧食道層片治療已進入三期臨床試驗、義大醫療體系入股的向榮日前宣布退化性關節炎已取得衛福部核准進入三期臨床試驗。
傳行政院院會今(16)日將通過，包含母法《再生醫療法》與《再生醫療製劑條例》，未來細胞製劑通過臨床二期即可申請「暫時性許可」，縮短臨床治療應用及藥品上市時間。不過，今日再生醫療相關個股因短線股價漲多，股價多數壓低整理，截至午盤，訊聯(1784)、向榮生技(6794)、路迦生醫(6814)跌幅落在3~4%不等，長聖(6712)也是壓低整理。
新閣揆陳建仁上任後，業界就期盼台灣再生醫療雙法能加速通過，今日行政院院會可望通過母法《再生醫療法》與《再生醫療製劑條例》，可以讓台灣成為繼日本與韓國後，亞洲第三個有專法的國家，原本一定要做完三期人體試驗經過療效確認，才能申請許可證，透過法規鬆綁限制後，取得有附款許可提早上市。
現階段長春藤、長聖等已有不少進入二期臨床試驗，靜待結果出爐，三顧食道層片治療已進入三期臨床試驗、義大醫療體系入股的向榮日前宣布退化性關節炎已取得衛福部核准進入三期臨床試驗。
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