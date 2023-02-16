思科公布2023年第二財季（截至1月28日）營收年增7%，為135.9億美元，優於市場預期的134.3億美元。淨利年增3%，為36億美元 。經調整後每股盈餘為88美分，優於市場預期的86美分。

最大事業部門Secure Agile Networks（含資料中心與網路交換器）營收年增14%，為67.5億美元，超出分析師預估的65.2億美元。

網路發展部門（含路由器、光纖網路硬體）年減1%至13.1億美元，協作部門（含視訊會議部門Webex）營收年減10%，至9.58億美元，表現均不如市場預期。

思科並宣布提高普通股股利1美分或3%，為每股39美分。

該公司預估本季營收年增11%～13%，優於市場預估的成長近6%至 135.8億美元。本季經調整後每股盈餘預估介於96～98美分，優於市場預估的89美分。

展望2023財年，思科將營收預測從增長4.5%～6.5%、調整後每股盈餘從介於3.51～3.58美元，分別上修至成長9%～10.5%與介於3.73～3.78美元。

思科表示，客戶在雲端、人工智慧（AI）與混合式工作支援工具方面的投資仍然穩定。供應鏈問題緩解亦給思科的營運帶來提振。執行長Chuck Robbins在法說會上表示，自從近8年前我擔任執行長以來，思科的狀況從來沒這麼好過。

惟思科也表示其未交付訂單季減6%，而截至1月底剩餘履約義務（Performance Obligations）為318億美元，高於截至10月底的309億美元。