根據大陸媒體15日報導指出，微信正在廣州和深圳兩地測試「門店快送」外賣小程序，使用者可以在「發現小程序」頁面進入。這是否意味「微信下場做外賣」，騰訊方面則向《南方都市報》表示並不屬實，「只是提供界面讓已經具備了外送服務能力的商家接進來，幫助用戶更好地發現附近的小程式外送服務。」現階段該小程序正在廣深地區內測。

在相關話題詞條下，不少大陸網友評論認為又來競爭者了。但也有人表示期待，「這樣也是蠻方便的」。

對於「門店快送」目前的測試情況，據界面新聞指出，其中設有美食、茶飲、生鮮、百貨等類目。美食茶飲類目入駐商家較多，包括絕味鴨脖、喜茶、奈雪、肯德基、陶陶居等；生鮮、百貨商家數暫時較少，百貨目前只有榮耀、愛嬰島等品牌。而配送服務同樣需要起送價與配送費，金額與其它外賣平臺相差不大。

而抖音也正醞釀進軍外賣市場，傳出預計3月1日上線全國外賣服務，目前已在北京、上海、成都三地進行內測。同時，字節跳動招聘官網也已刊登外賣商品高級運營經理、外賣行業解決方案運營、餐飲直播達人運營高級經理等相關職位。