民進黨主席賴清德昨稱北京當局所定義的「九二共識」，幾乎沒有中華民國的生存空間，更沒有2300萬台灣人民的主權，新北市長侯友宜16日被問到是否支持九二共識時，他強調，大家共同目標還是要讓區域穩定、台海安全，大家共同面對，才是現階段最重要的目標。

賴清德15日在民進黨中執會表示，他要提醒國民黨，北京當局所定義的「九二共識」，這裡面並無中華民國的生存空間，沒有兩千三百萬台灣人民的主權。所以，要再次呼籲，無論朝野，我們必須一起堅守「自由民主的憲政體制」、「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」、「主權不容侵犯併吞」、「中華民國台灣的前途必須要遵循全體台灣人民的意志」這四個堅持。

被問到是否認同九二共識，侯友宜說，兩岸善意的溝通交往必須要建構在平等跟尊嚴，在這樣的交往過程中，一定以台海穩定、區域和平的方向努力而走，所以大家共同目標還是要讓區域穩定、台海安全，大家共同面對，才是現階段最重要的目標。