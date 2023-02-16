生成式AI火熱 創意16日盤中躍升千金股 世芯-KY緊追在後
微軟轉投資OpenAI的聊天機器人「ChatGPT」全球爆紅，本來就很夯的人工智慧（AI）、高速運算（HPC）技術更被推上熱門討論議題，掀起了生成式人工智慧（Generative AI）的話題，台股的受惠股除了台積電（233）外，就是與台積電關係緊密的IP矽智財股的創意（3443）、世芯-KY（366），16日創意的股價創新高，更突破1,000元，躍升為當前台股的第六檔千金股，世芯-KY緊追在後，透露台股第七檔千金股即將誕生。
微軟轉投資OpenAI的聊天機器人「ChatGPT」全球爆紅，本來就很夯的人工智慧（AI）、高速運算（HPC）技術更被推上熱門討論議題，掀起了生成式人工智慧（Generative AI）的話題，台股的受惠股除了台積電（233）外，就是與台積電關係緊密的IP矽智財股的創意（3443）、世芯-KY（366），16日創意的股價創新高，更突破1,000元，躍升為當前台股的第六檔千金股，世芯-KY緊追在後，透露台股第七檔千金股即將誕生。
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