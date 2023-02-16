苗栗縣泰安鄉有許多露營場，四處可見路口露營場標示牌。（謝明俊攝）

苗栗縣泰安鄉有許多露營場，業者都希望走向合法化。（謝明俊攝）

觀光局新頒露營場管理要點，限制營位等設施面積，被業者批不符實際。（謝明俊攝）

觀光局新頒露營場管理要點，有多項限制條件被業者批不符實際。（謝明俊攝）

交通部觀光局為應國內露營風氣興盛，協調農委會同意有條件開放山地農牧及林地為露營場使用，並於去年7月公布「露營場管理要點」，開放業者申請登記設置，苗栗縣政府全力推動舉辦4場說明會，期望輔導全縣270餘處露營場合法化，縣長鍾東錦並希望藉此吸引更多的遊客來苗栗露營旅遊，創造至少10億以上的觀光產值，但許多業者認為管理要點中限制條件仍過嚴苛，現存業者根本不可能通過審核，希望農委會能再放寬，以切符實際。

苗栗縣泰安鄉、南庄鄉擁有好山好水和潔淨空氣，在國內露營風氣開始興盛以來，泰安和南庄就成為愛好露營者的首選。依照觀光局統計，苗栗縣全縣約有270餘個露營場，其中泰安、南庄更占去8成以上，像是泰安鄉大興村就有一個路口標牌，密密麻麻的露營場竟多達數10個，可見這些露營場受到市場歡迎程度。

過去，9成以上的露營場都有非法營業的問題，觀光局為了輔導業者走上正途，費了許多功夫與主管山地農牧及林業用地的農委會溝通放寬限制，終於在去年7月公布了「露營場管理要點」，並於12月公布申請書及計畫書範本，供業者參考提出申請。

管理要點最主要容許山地農牧及林業用地設置1公頃以下的露營場，但只容許設置營位設施、衛生設施及管理室，設施面積不得超過全區的10％，最大面積不得超過660平方米，設施高度不得超過3米，並限制不得在水源保護區、水保特定區及地質敏感區等區域設置露營場。

苗栗縣政府為了推動輔導縣內業者合法化，從去年底開始積極籌辦4場說明，其中2場針對泰安及南庄業者的說明會業已辦完，未來還有2場將在獅潭及縣府舉辦，縣長鍾東錦期望透過合法化讓全體業者都能安心發展觀光露營，每年創造10億以上的觀光產值。

泰安及南庄2地業者在參加說明會前，充滿著期盼，也願意配合合法化申請，但是在開完說明會後，業者卻大打退堂鼓。代表許多族人業者發聲的苗栗縣議員楊文昌就指出，依照觀光局所頒發的要點內容，多數的現有業者根本都無法符合規定，包括設施總面積660平方米、設施限高3米、水源保護限制2百米、以及水保特定區及地質敏感區等，都會讓多數山區露營場被排除失格，希望中央再檢討放寬，免得管理要點成為虛文，不切實際。