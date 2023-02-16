民進黨主席賴清德昨天表示，北京定義的「九二共識」，並沒有中華民國生存空間。國民黨發言人林家興今反批，賴的「務實台獨」才是從內部要消滅中華民國，危及2300萬人生存安全及區域和平穩定，又要如何面對台灣民眾及國際社會？

國民黨副發言人呂謦煒表示，民進黨迄今未廢「台獨黨綱」，賴清德還自稱「務實台獨工作者」，意圖消滅中華民國，危及台灣2300萬人生存安全與區域和平穩定，這才真正是「沒有中華民國的生存空間」，想消滅中華民國，意識形態掛帥。

呂謦煒認為，民進黨若有心捍衛台海和平、維護中華民國生存空間，請先廢除「台獨黨綱」、收回「務實台獨」說法，否則都只是偽善。

呂謦煒表示，國民黨過去執政8年期間，遵行《中華民國憲法》，不僅中華民國尊嚴沒有喪失，更和大陸簽署23項攸關民生福祉的務實協議，其中就包括民進黨政府力求延續的兩岸經濟合作架構協議（ECFA）。

呂謦煒批評，民進黨「抗中保台」高調喊得震天價響，但事實是無能處理兩岸關係，無法解決農漁產品出口大陸問題、緩解外在緊張情勢，也無法應付台灣人在大陸生活遇到的困境。

賴清德對於國民黨副主席夏立言率團訪陸多所質疑，呂謦煒反批，賴曾經提出「和平保台」說法，蔡英文總統也曾公開支持兩岸對話，如今當國民黨到大陸交流對話產生一定成果，民進黨卻又轉彎改說法，只准民進黨對話，不准國民黨交流？