隨著邊境於2022年10月中解封、觀光團禁令正式解除，雄獅去年第四季營收已見明顯復甦，自結合併營收15.49億元，季增達98.2％、年增達近1.67倍，為近11季高點，表現優於法人預期。累計全年合併營收33億元、年增達87.27％，自谷底顯著回升。

受惠跨境旅遊需求復甦、配合春節連假旺季需求暢旺加持，雄獅2023年1月自結合併營收11.12億元，月增達69.98％、年增達5.91倍，創2020年2月疫情爆發以來近35月高點。展望後市，在清明連假長及團費較春季下降，公司預估將迎來一波賞櫻旅遊潮大爆發。

展望2023年，雄獅以4大策略布局疫後復甦商機，在國旅需求維持暢旺，配合歐洲、日本、暑期郵輪及日本包機等4大市場動能增溫帶動下，看好營收有望恢復疫情前的50％，全年營運力拚損平、終結連3年虧損。國際航班運量復甦狀況及旅遊業人力短缺為主要挑戰。

投顧法人指出，自去年10月國境解封後，雄獅開團已恢復至疫前20％。今年因春節連假長達10天，桃園機場1月28日出入境人數達3.2萬、3.9萬人次，分別年增達29.15倍及22.64倍。隨著出入境人次顯著回升，配合航班運量逐步恢復，旅遊業今明2年將明顯成長。

展望後市，由於今年尚有7個3天以上的連假，有利境外旅遊業務，投顧法人看好雄獅營運可望受惠。鑒於旅遊業營運長線成長明確、首季旅遊需求強勁、團費及旅遊人數走揚，維持「買進」評等、目標價自125元調升至147元。