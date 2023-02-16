雖然停滯性通膨仍是經理人認為今年最可能的總體經濟情境，不過對通膨抱持樂觀看法，83%經理人預期全球通膨將降溫、47%預期短率將下滑比例為2020/3來最高，多數經理人預期本波升息高峰為5%~5.25%，並且有35%左右經理人預期升息將在五月份告終。對企業獲利惡化的預期也略有改善，減碼股票降至淨31%、較去年九月份的淨52%明顯改善，不過多數經理人視本波市場回升為熊市反彈而非新一波牛市的開端。另一方面，近七成經理人認為中國經濟重啟將帶來通膨效應，高通膨維持較長時間仍為最大的尾端風險，使得經理人對債券配置略有下滑。

而受惠中國經濟持續重啟與政策支持，資金連續第三個月轉進新興股市至46%淨加碼、為自2021/3來最高水準，而歐元區經濟數據優於預期也吸引資金連續五個月進駐，本月份獲得淨9%經理人的加碼、為近一年的最高水平，經理人對美國股市的減碼程度在本月份也略有改善。此外，在強勁的經濟數據下，經理人本月份轉進循環性類股，銀行、能源與原物料及科技在本月份皆獲得經理人的加碼，其中銀行股獲得22%的淨加碼最高也是近一年的最高水平。

預期升息接近尾聲加上美元回貶，認為美元遭高估的經理人大幅減少10個百分點至淨55%為2022/8來最低，認為歐元遭低估的比例則持平於淨38%。就尾端風險而言，高漲的通膨持續第八個月蟬連榜首，地緣政治、嚴重經濟衰退與與央行鷹派政策等風險則分居第二及第四。就最擁擠交易而言，本月份做多中國股票竄升至首位，做多投資級債與做多美元則分居第二及第三。