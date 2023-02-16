高雄市旗山區最早廟宇旗山福德祠供奉一尊泥塑土地公，今年隨著新冠肺炎疫情趨緩，土地公指示自本周六起要辦理趣味性擲茭比賽，信眾只要同時擲出五種對色聖茭，就可獲得一隻1錢純金999金錢龜，讓信眾帶回庇佑財運亨通。(林雅惠攝)

高雄市旗山區最早廟宇旗山福德祠供奉一尊泥塑土地公，今年隨著新冠肺炎疫情趨緩，土地公指示自本周六起要辦理趣味性擲茭比賽，信眾只要同時擲出五種對色聖茭，就可獲得一隻1錢純金999金錢龜，讓信眾帶回庇佑財運亨通。

旗山福德祠位於古蹟旗山天后宮前方200公尺處，創建於清乾隆44年12月(西元1779年)，為旗山區最早的廟宇，廟內供奉泥塑留硬鬍子的土地公神像，廟宇曾經年久失修屋頂漏水，土地公多年來不肯修繕，直到2019年答應整修，同時也要開放讓民眾求發財金，庇佑信徒財運亨通。

信眾求發財金後，感受土地公庇佑財源廣進，希望能再舉辦擲茭求金活動，主委葉冠億媒合下，向土地公請示，答應今年讓信眾擲茭請回「開運招財金龜」、「吉祥如意平安龜」及「純金999金錢龜」。

主委葉冠億說，「純金999金錢龜」是今年新增的發財龜，經向土地公擲茭請示活動辦法，土地公指示，因為疫情趨緩，各行各業逐漸回復以往常態，求金人數量可望增多，因此以趣味性五色擲茭求金，信徒需付500元報名費後，就可持黑、白、紅、綠、黃五色的擲茭，五色各擲一個聖杯，就可將「純金999金錢龜」請回供奉。

葉冠億表示，五色擲茭的顏色代表著五行金、木、水、火、土，若信眾能夠一次同時五種顏色都是聖杯，代表此人今年的運勢一定會非常旺盛，除了可獲贈一隻純黃金打造的金錢龜外，土地公還會賜福氣，助其事業興旺 、財運亨通。

另開運招財金龜及吉祥如意平安龜信眾免費報名即可參加擲茭，其中「開運招財金龜」將由擲茭最多聖杯前3名，分別可請回開運招財金龜一隻（特獎1名：黃金重量1兩2錢、頭獎2名：黃金重量3錢3分、貳獎10名：黃金重量1錢3分）。

吉祥如意平安龜擲筊最多者，頭獎1名可獲平安龜一隻30公斤、貳獎1名可獲平安龜一隻12公斤、參獎15名可獲金莎巧克力平安龜一隻、伍獎66名可獲平安龜一隻1斤。

葉冠億說，烏龜有長壽的象徵，而且經過神明加持後，除可保佑信眾闔家安康，也可以帶來吉祥與財富，旗山福德祠為慶祝福德正神聖誕，經擲筊請示，將於2月18日至2月21日舉辦「乞龜擲筊比賽活動」，另2月19日及2月21日廟方有準備平安餐及平安壽麵供香客免費享受，歡迎信眾蒞臨參拜祝壽，與土地公結緣，把福氣帶回家。