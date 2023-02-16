詹姆士縮著腳趾踩踏。（八大提供）

八大《詹姆士出走料理》主持人詹姆士和來賓黃湘婷前進韓國，兩人穿越時空從食衣住各方面體驗不一樣的韓式生活，不僅換上韓服，變身古代醫官和嬪妃，更入住英國女王伊莉莎白二世生前曾到訪過，超過600年歷史的傳統韓屋，詹姆士與黃湘婷難得享受貴賓級料理，兩人異口同聲「很可以 」。

詹姆士和來賓黃湘婷前進韓國入住的韓屋，是朝鮮中期著名文官柳成龍本家的忠孝堂，並邀請第15代的兒媳婦協助導覽，介紹家中常用來接待貴賓的祖傳料理。然而因異國餐桌禮儀大不同，尤其古代貴族更講求筷子不能放在碗上、不能把碗拿離桌面等傳統，讓詹姆士在品嚐美食時，一度不小心習慣性的把碗端起來吃，嚇得黃湘婷趕緊連忙制止，就怕對在場的韓國朋友失禮，讓詹姆士緊張吐露：「吃飯壓力很大！」

此外，詹姆士和黃湘婷嚐遍韓國在地多種美味後，也特地去觀摩製作已有1200年歷史，被韓國指定為無形文化遺產的「安東燒酎」。這款以傳統蒸餾技術釀製聞名的「安東燒酎」，是濃度超過40度的烈酒，在代代相傳的達人指點下，學習依古法釀製，其中有道步驟是將磨碎的小麥粒與水混合後攪拌均勻撥鬆，接著需放入模具中用腳踩成大餅狀，這讓換上韓國傳統服飾的詹姆士透露，因為模具比較小，他只能將腳趾內縮進模具內，踩踏過程中還要顧及平衡，獨特的體驗的確讓他印象深刻。

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