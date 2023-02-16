劉文正還活著！經紀人改口「人好好的」 超狂澄清2分鐘音檔全曝光。（影片來源：《快點TV》YouTube）

「偶像始祖」劉文正前經紀人夏玉順15日驚曝劉文正在去年11月12日生日前夕因心肌梗塞於美國猝逝，今16日夏玉順受訪時卻改口表示，劉文正還在世，但永遠不會見人。而本報獨家訪問到劉文正在新加坡的友人，他低調坦言，因為他與劉文正最近沒什麼聯繫，一直都不想回應此事，不過看到今日夏玉順出面澄清死訊後，他透露，劉文正一直以來都不希望跟媒體有太多交集，希望大家給他多一點空間。

身為劉文正好友的他希望劉文正一直都生活地開心快樂，呼籲大眾「給他多一點自由自在時間」，至於聽聞死訊後會特別關心劉文正近況？他表示，這幾天不會聯絡劉文正，「過一陣子吧，等事情平息，這時候找他談，站在我的立場上，我覺得有點無所謂」。

他計畫過一陣子會聯絡劉文正互相關心彼此近況，「我遲點找他問問狀況，夏玉順說的我搞不太懂，這次發言是他，我沒辦法理解，我也不知道。」他接著提到，劉文正至今人是平安、好好的這才是最重要，「喜歡他歌迷、影迷們好好的祝福他，讓他過的自由瀟灑自在，不要去打擾他。」