高雄小港區沿海二路有許多大型貨櫃車、聯結車，車流量相當大。高雄就1輛由王姓男子駕駛的聯結車，前天下午行經小港區沿海二路時，被另1輛左切的貨車擦撞後逃逸；王姓駕駛氣炸，見路口紅燈，竟下車用跑的要找貨車理論，未料，貨車駕駛竟逆向逃逸。警方表示已獲報，將循線約談肇逃駕駛到案。

49歲的王姓聯結車司機14日下午4點多，行經沿海二路與嘉興街口時，右側1輛開在右轉道的小貨車卻想切進內側，過程不慎與他發生擦撞，但這輛貨車沒停下，繼續往前開，司機氣不過等到停紅燈時，見小貨車就在前方，竟氣到將車停在大馬路上，人下車用追的，想找小貨車理論，但這輛小貨車竟跨越雙黃線逆向往左轉離去。

誇張畫面引發議論，警方表示，獲報後漢民所及小港交通分隊員警立即到場處理，全案已依規定測繪、蒐證，並開立相關證明予報案人，並聯繫肇逃車主到案說明，將儘速釐清、還原當時肇事情形及責任，依相關規定移送裁處。

另外，依據《道路交通管理處罰條例》第62條規定，汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，處新台幣1000元以上3000元以下罰緩，逃逸者，並吊扣駕駛執照1個月至3個月。